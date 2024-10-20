Суд повторно оштрафовал Венедиктова* за отсутствие маркировки иноагента

Таганский суд Москвы наложил второй штраф в размере 45 тысяч рублей на бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова* за несоблюдение обязанности по маркировке иностранного агента.
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