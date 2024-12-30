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Мөхәммәтшин «Динамо-Ак Барс» волейбол клубын Россия Кубогында җиңүе белән тәбрик итте

Мөхәммәтшин «Динамо-Ак Барс» волейбол клубын Россия Кубогында җиңүе белән тәбрик итте

Татарстан Дәүләт Советы Рәисе, ТР Волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин «Динамо-Ак Барс» хатын-кызлар волейбол клубы җитәкчелеге, тренерлар составы һәм уенчылары адресына команданың Россия Кубогында җиңүе уңаеннан котлау телеграммасы юллады.

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