Мөхәммәтшин «Динамо-Ак Барс» волейбол клубын Россия Кубогында җиңүе белән тәбрик итте

Татарстан Дәүләт Советы Рәисе, ТР Волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин «Динамо-Ак Барс» хатын-кызлар волейбол клубы җитәкчелеге, тренерлар составы һәм уенчылары адресына команданың Россия Кубогында җиңүе уңаеннан котлау телеграммасы юллады.
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