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Бойцы "Ахмата" нашли схроны с оружием в селах на левом берегу Днепра

Военнослужащие подразделений "Ахмат" во время обследования 20 сел на левом берегу Днепра нашли схроны с оружием и боеприпасами, передает ТАСС сообщение первого заместителя начальника управления Росгвардии по Чечне полковника Султана Рашаева.

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