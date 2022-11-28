Бойцы "Ахмата" нашли схроны с оружием в селах на левом берегу Днепра

Военнослужащие подразделений "Ахмат" во время обследования 20 сел на левом берегу Днепра нашли схроны с оружием и боеприпасами, передает ТАСС сообщение первого заместителя начальника управления Росгвардии по Чечне полковника Султана Рашаева.