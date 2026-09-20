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Памфилова: ЦИК в 11:00 21 сентября сообщит предварительные результаты выборов

Памфилова: ЦИК в 11:00 21 сентября сообщит предварительные результаты выборов

ЦИК России в 11:00 мск 21 сентября сообщит о предварительных результатах выборов. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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