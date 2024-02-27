Десять лет назад в Крыму появились «вежливые люди»

10 лет назад, 27 февраля 2014 года, в Крыму появились «вежливые люди». Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром того дня жители Симферополя обнаружили над зданием Верховного совета развевающийся российский триколор.
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