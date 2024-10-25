Обед по расписанию: Мадонна поделилась с поклонниками провокационными снимками

Мадонна опубликовала откровенные снимки, сделанные за тарелкой супа Певица Мадонна, несмотря на свой преклонный возраст, продолжает делиться с поклонниками откровенными снимками, доказывая, что даже в 66 лет можно оставаться сексуальной.