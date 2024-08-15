Замначальника Красноярской железной дороги задержали за взятку

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России, представители УФСБ России по Красноярскому краю и бойцы ОМОН Росгвардии задержали заместителя руководителя Красноярской железной дороги по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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