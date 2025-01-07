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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беттмэн об НХЛ: «Мы потратили 15-20 лет, чтобы привести клубы в порядок. Наши владельцы еще никогда не были столь сильными, столь богатыми. По силе я бы сравнил их с любой лигой»

– Когда вы возглавили НХЛ в 1993 году, у многих клубов были проблемы. – Ох, да. Мы потратили, наверное, 15-20 лет на то, чтобы привести в порядок наши клубы.

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