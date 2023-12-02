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Если пластик пожелтел: 10 верных способов вернуть ему первоначальную белизну

Если пластик пожелтел: 10 верных способов вернуть ему первоначальную белизну

Пожелтевший пластик можно отбелить, зная некоторые хитрости. Сегодня мы уже перестали замечать окружающие нас изделия из пластика, ведь он во многом заменил металл, дерево, стекло вплоть до деталей машин и механизмов.

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