Как сложилась жизнь Ирины Мирошниченко, по которой сходили с ума миллионы мужчин, а сама она считала себя «серой мышкой»

Ирину Мирошниченко без преувеличения можно назвать одной из самых красивых актрис своего времени. Она снялась в более чем 60 фильмах и сериалах, которые включают в себя культовые «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось», «Андрей Рублев» и множество других.