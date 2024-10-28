Офицер рассказал, как в РХБЗ прикрывают «Солнцепеки» от ответных ударов

Заместитель командира реактивного дивизиона Дмитрий Алешин, действующий в составе группировки войск «Центр», рассказал корреспонденту «Звезды», какие меры предпринимаются для защиты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».
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