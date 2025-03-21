Как выглядел крупнейший корабль древности

Потребность в строительстве колоссальных военных судов возникла у человечества тысячелетия назад, с того момента, когда появилась необходимость в расстановке сил на мировой арене, расширении господства на выгодных территориях и получении доступа к необходимым ресурсам.
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