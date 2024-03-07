Архангельская область заняла 7 место в рейтинге расселения аварийных домов

Как сообщает администрация Архангельска, Поморье стало одним из лидеров по площади расселенного аварийного жилья в РоссииОтмечается, что регион вошел в десятку рейтинга, составленного фондом развития территорий.
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