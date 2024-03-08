Интимный фотодневник Лины Шейниус

Лина Шейниус (Lina Scheynius) — шведский фотограф-самоучка, живет в Лондоне. Она начала карьеру, когда один из агентов в области фотоискусства обнаружил ее работы в блоге на Tumblr и нанял ее снимать портрет Шарлотты Рэмплинг для журнала Dazed and Confused.
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