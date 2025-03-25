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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Казахстана 2 победы в 4 матчах после увольнения Черчесова – над Лихтенштейном и Кюрасао

У Казахстана 2 победы в 4 матчах после увольнения Черчесова – над Лихтенштейном и Кюрасао

Сегодня команда Али Алиева обыграла команду Лихтенштейна в квалификации ЧМ-2026 (2:0).  Это вторая победа казахстанской команды после увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера – ранее была обыграна сборная Кюрасао в товарищеском матче (2:0).

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