Анчелотти о камбэке «Реала»: «Эта команда способна на особые вещи. Все ждут нашей осечки»

Карло Анчелотти отреагировал на волевую победу «Реала» в матче с «Севильей». Мадридский клуб уступал 0:2 после первого тайма, но во второй половине забил трижды, а Карим Бензема принес победу на второй добавленной минуте.
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