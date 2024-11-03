Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Зачистить. Всю. УКРАИНУ.. ВЕРНУТЬ. В. РОССИЮ.!!!«Зачем нам этот Д...
  • С С
    Вместе с хохлами и западлючие должны сдуться. Сволочизм и злоба должны быть наказуемы. Всех этих ... в средние века, ...Либеральный экспе...
  • Светлана Зуева
    Старые дуры.......нет слов....«Трамп прийде – п...

Вспомнили даже про джавелины. У Зеленского храбрятся и строят планы договориться с Трампом

Вспомнили даже про джавелины. У Зеленского храбрятся и строят планы договориться с Трампом

Публично отказавшееся от поддержки обеих кандидатов на пост президента США издание The Washington Post утверждает со ссылкой на свои киевские источники, что в окружении Владимира Зеленского, несмотря на целый ряд негативных сигналов из США, все еще  оптимистично настроены относительно потенциального президентства Дональда Трампа и считают, что им будет легче найти общий язык с ним.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх