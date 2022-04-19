За что ненавидят автоматические гранатомёты? История АГС-30 (2022)

Автоматика данного оружия функционирует следующим образом - после первого выстрела пороховые газы воздействуют на дно гильзы и толкают затвор вперед, толкая при этом возвратную пружину, она полностью поглощает энергию возврата затвора - т.
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