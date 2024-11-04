В постпредстве РФ заявили о готовности к длительным санкциям ЕС

Москва готова к тому, что ограничительные меры Европейского союза могут сохраняться в течение длительного периода времени и, возможно, десятилетий, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление постоянного представительства России при Евросоюзе.
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