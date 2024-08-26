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Опубликованные командующим ВС ВСУ Олещуком снимки истребителей F-16 позволили установить их местонахождение

Опубликованные командующим ВС ВСУ Олещуком снимки истребителей F-16 позволили установить их местонахождение

Опубликованные командующим ВС ВСУ Олещуком снимки истребителей F-16 позволили установить их местонахождение Часть полученных Украиной американских истребителей F-16 находятся на военном аэродроме Коломыя в Ивано-Франковской области.

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Комментарии
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фарид сабиров
И что ждут что не расхерачили ??
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14 час.
Юрий Ильинов
Полетело. Удары продолжаются.
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9 час.

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