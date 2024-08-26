Опубликованные командующим ВС ВСУ Олещуком снимки истребителей F-16 позволили установить их местонахождение Часть полученных Украиной американских истребителей F-16 находятся на военном аэродроме Коломыя в Ивано-Франковской области.
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