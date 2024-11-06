ВМС США опубликовали первые снимки истребителя F/A-18F Super Hornet, вооруженного ракетами AIM-174

F/A-18F Super Hornet в полной боевой нагрузке / © U.S. Navy На снимках, сделанных во время учений Gray Flag 2024, F/A-18F Super Hornet летит вместе с истребителями F-35C Joint Strike Fighter ВМС США и F-15E Strike Eagle ВВС США.
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