Украинских мужчин в Польше заставляют идти на войну с Россией

Управление по делам иностранцев в Польше предупредило украинских мигрантов, что мужчины мобилизационного возраста при подаче прошения об убежище или ином способе легализации их пребывания подвергнутся детальному собеседованию, так как уклонение от исполнения воинской обязанности не является поводом для предоставления легального статуса.
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