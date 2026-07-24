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TRENDYMEN

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Одно плечо выше другого: почему так происходит и какие упражнения помогут вернуть баланс

Одно плечо выше другого: почему так происходит и какие упражнения помогут вернуть баланс

Есть простой способ заметить, что с осанкой что-то не так: посмотреть не в зеркало, а на фотографии. Именно там многие впервые видят, что одно плечо почему-то выше другого, футболка сидит немного перекошенно, а линия тела выглядит не такой ровной, как казалось.

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