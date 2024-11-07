Путин: ситуация в мире далека от стабильности

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация в мире далека от стабильности. Послание главы государства к участникам встречи секретарей советов безопасности стран СНГ зачитал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.
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