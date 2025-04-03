Набиуллина заявила, что устойчивое укрепление рубля поможет снизить инфляцию

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущее укрепление рубля может способствовать замедлению инфляции - при условии, что этот тренд окажется устойчивым, сообщает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии