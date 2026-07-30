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Авторадио

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Правила продажи сим-карт иностранцам ужесточат

В России вводится уголовная ответственность за повторные нарушения при продаже сим-карт иностранцам. Как сообщает «Москва 24», речь идёт, в частности, о договорах без IMEI-кода телефона или с заведомо неверными данными.

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Maxim
Операторов национализировать: продают снимки - пачками..
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