Правила продажи сим-карт иностранцам ужесточат

В России вводится уголовная ответственность за повторные нарушения при продаже сим-карт иностранцам. Как сообщает «Москва 24», речь идёт, в частности, о договорах без IMEI-кода телефона или с заведомо неверными данными.
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