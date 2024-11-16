Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в одном из главных поединков года. 58-летний (!) бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе выстоял все 10 раундов, но судьи единогласно отдали победу 27-летнему Полу.
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