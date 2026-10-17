Криштиану Роналду инвестировал €20 млн в создание нового бренда минеральной воды с Grupo Outeirinho. Доля форварда составила 50%.
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