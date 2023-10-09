Массовые проверки пройдут на дорогах в Петрозаводске

В начале этой недели водителей ждут массовые проверки, сообщили в ГИБДД Петрозаводска. В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей 9 и 10 октября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие “Контроль трезвости”.