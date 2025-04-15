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Позитив для оптимистов

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Падение цитадели ваххабизма в Саудовской Аравии

Падение цитадели ваххабизма в Саудовской Аравии

Реформы связаны с именем наследного принца и фактического руководителя КСА Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

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Комментарии
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Иван Иванов
А у нас власть их только что в жопу не целует .
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14 час.
Светлана Шушпанникова
как  бы  у  нас   не  проглядеть  наш  российский  вахабизм,так  просто  эта   идеология  не   уйдёт,она  просто  трасформируется  во  что  то  другое,к  сожалению,  ненависть  это   сильный   связывающий  элемент,это  хотя  бы  не  забывайте
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14 час.
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