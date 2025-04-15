Падение цитадели ваххабизма в Саудовской Аравии

А у нас власть их только что в жопу не целует .

Светлана Шушпанникова

как бы у нас не проглядеть наш российский вахабизм,так просто эта идеология не уйдёт,она просто трасформируется во что то другое,к сожалению, ненависть это сильный связывающий элемент,это хотя бы не забывайте