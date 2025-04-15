Реформы связаны с именем наследного принца и фактического руководителя КСА Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.
Падение цитадели ваххабизма в Саудовской Аравии
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ИИ
Иван Иванов
А у нас власть их только что в жопу не целует .
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14 час.
Светлана Шушпанникова
как бы у нас не проглядеть наш российский вахабизм,так просто эта идеология не уйдёт,она просто трасформируется во что то другое,к сожалению, ненависть это сильный связывающий элемент,это хотя бы не забывайте
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14 час.
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