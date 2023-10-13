Калужская область продлила запрет на работу иностранцев в торговле и транспорте

Регион продолжает придерживаться жесткой миграционной политики.Хороший пример разумного отношения региональных властей к миграционному вопросу: Калужская область в очередной раз продлила ограничения по приему на работу иностранцев на предприятия в сферах торговли, общепита, транспорта и в кадровые агентства.
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