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Телекомпания CNN прекратит вещание в России

Телекомпания CNN прекратит вещание в России

Американская телекомпания CNN сообщила, что намерена прекратить вещание в России. «CNN прекратит вещание в России, продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере ее развития», — говорится в заявлении компании в Twitter.

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