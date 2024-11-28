В российском регионе резко ограничили часы продажи алкоголя

С 1 марта в Вологодской области по будням алкоголь можно будет купить только с 12:00 до 14:00 С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступит в силу закон, который ограничит продажу алкоголя по будням двумя часами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии