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Мир, в котором мы живем

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Психология развития человека в образовании

Психология развития человека в образовании

Психология развития — это наука, изучающая, как люди изменяются и развиваются на протяжении жизни. В контексте образования она помогает понять, как различные стадии развития влияют на способность к обучению, познанию и социальной адаптации.

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