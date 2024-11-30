Психология развития человека в образовании

Психология развития — это наука, изучающая, как люди изменяются и развиваются на протяжении жизни. В контексте образования она помогает понять, как различные стадии развития влияют на способность к обучению, познанию и социальной адаптации.
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