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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бен Симмонс о судействе в матче с «Мэджик»: «Арбитры постоянно свистели. Это НБА, дайте нам побороться»

Арбитры зафиксировали 60 фолов, что примерно на 20 больше, чем средний показатель по НБА в этом сезоне (38,8 за игру).

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