Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Демократура лжи

Демократура лжи

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Вынужден прямо с порога поставить всем на вид - это что за безобразия? Где, я вас спрашиваю? Где энтузиазм, где огонь в глазах и задорный мордобой? Microsoft заявила в среду, что российские онлайн-кампании по оказанию влияния на предстоящие президентские выборы в США активизировались за последние 45 дней, но более медленными темпами, чем на прошлых выборах.

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