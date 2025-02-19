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Царьград

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Китай призывает устранить первопричину конфликта на Украине. Без этого не получится прекратить СВО

Китай призывает устранить первопричину конфликта на Украине. Без этого не получится прекратить СВО

Профессор Ли Хайдун из Китайского университета иностранных дел заявил, что Россия и США не смогут решить украинский кризис, если будут обсуждать только прекращение огня, не устраняя его первопричину.

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