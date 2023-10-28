Ноябрь 2023 года: подсказки Лунного календаря для садовода-огородника Елена ГалицкаяНесмотря на то, что ноябрь — последний осенний месяц и многие садоводы готовятся к зимнему сезону, есть еще немало работ, которые можно выполнить, опираясь на рекомендации лунного календаря.