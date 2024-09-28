КНДР: военная помощь США Украине толкает мир к ядерной войне

Военная помощь Вашингтона Киеву толкает мир к ядерной катастрофе. Об этом заявила заместитель заведующего отделом Центрального Комитета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии