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КНДР: военная помощь США Украине толкает мир к ядерной войне

КНДР: военная помощь США Украине толкает мир к ядерной войне

Военная помощь Вашингтона Киеву толкает мир к ядерной катастрофе. Об этом заявила заместитель заведующего отделом Центрального Комитета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.

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