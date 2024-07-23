В Госдуме поддержали идею наказывать военных за ношение гаджетов в зоне СВО

Думский комитет по обороне поддержал поправки, признающие грубым дисциплинарным проступком нарушение запрета предоставлять журналистам или распространять в интернете данные, которые могут определить принадлежность военнослужащих к Вооруженным силам России, другим войскам и воинским формированиям.