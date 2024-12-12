В ГД оценили заявления Болгарии о прекращении транзита газа из РФ

Сотрудничество со странами СНГ по транзиту газа из РФ несет меньше рисков, чем с Болгарией, заявил 12 декабря депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артур Таймазов.