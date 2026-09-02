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Царьград

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Переливы затруднили проезд на трёх дорогах Приморского края

Переливы затруднили проезд на трёх дорогах Приморского края

В Приморском крае движению транспорта мешают переливы воды на трёх дорогах. В Хасанском и Михайловском округах возникли сложности с проездом из-за подтоплений, а в Кировском округе вода затруднила объезд аварийного моста.

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