Переливы затруднили проезд на трёх дорогах Приморского края

В Приморском крае движению транспорта мешают переливы воды на трёх дорогах. В Хасанском и Михайловском округах возникли сложности с проездом из-за подтоплений, а в Кировском округе вода затруднила объезд аварийного моста.
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