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Царьград

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Мобильное приложение Burger King в России сталкивается со сбоями

Мобильное приложение Burger King в России сталкивается со сбоями

В приложении Burger King в России произошел сбой, затронувший пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Челябинской областях.

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