Japan's NEC Halts Quantum Computer Project After Decades Of Research NEC has ended its effort to develop a working quantum computer, reportedly deciding that the project would take too long to deliver an acceptable return on investment, according to a new report by Nikkei.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым