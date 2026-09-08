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Japan's NEC Halts Quantum Computer Project After Decades Of Research

Japan's NEC Halts Quantum Computer Project After Decades Of Research

Japan's NEC Halts Quantum Computer Project After Decades Of Research NEC has ended its effort to develop a working quantum computer, reportedly deciding that the project would take too long to deliver an acceptable return on investment, according to a new report by Nikkei.

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