Страна и люди

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Последнее русское предупреждение (выдержки/выводы из путинской статьи о русско - украинском единстве)

Последнее русское предупреждение (выдержки/выводы из путинской статьи о русско - украинском единстве)

«Ай да Путин, ай да Путин сын». Пока Зеленский, Парфенов и схожие "украинцы/русские" вновь откажут в единстве русскому и украинскому народам (вместо того, чтобы рассуждать о разнице между ашкенази и сефардами),  сами сделаем выводы из статьи ВВП.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Чем всегда отличались властелины Русси??? Они делали дело, а не Китайские предупреждения... Обмельчали на Руси политики...

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