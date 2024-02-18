В Москве детского врача уволили за распространение ложной информации об армии РФ

В Москве детского врача уволили из городской поликлиники в Тушино за фейки об армии России. 67-летнего педиатра обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации о российских Вооружённых силах.
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