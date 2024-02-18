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В Москве детского врача уволили за распространение ложной информации об армии РФ

В Москве детского врача уволили за распространение ложной информации об армии РФ

В Москве детского врача уволили из городской поликлиники в Тушино за фейки об армии России. 67-летнего педиатра обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации о российских Вооружённых силах.

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Комментарии
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Александр Рус
и все?а сломанная свинячая рожа и хребет?а костер погребальный?
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12 час.
Андрей Тихонов
А почему не депортировали?
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9 час.
Валерий Пресняков
Почему она живёт в стране которую ненавидит?? Выслать на украину!!....А всех юродивых и убогих ссылать на окраину, в Галицию, там им, дуракам, место&quot;
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1 час.

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