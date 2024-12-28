В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие с воспитанниками детского сада

В Челно-Вершинском районе инспектор по пропаганде БДД Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Елена Калашникова с целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних провела с воспитанникам детского сада профилактическое мероприятие, в ходе которого напомнила ребятам правила безопасного поведения, в том числе в зимнее время года.