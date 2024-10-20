Военные связисты группировки войск «Центр» отмечают свой профессиональный праздник при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО

Военнослужащие обеспечивают устойчивую связь между подразделениями группировки войск «Центр», а также восстанавливают поврежденную гражданскую коммуникационную инфраструктуру совместно с гражданскими специалистами в освобожденных населенных пунктах.
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