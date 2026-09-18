Bild: Германия призывает население готовиться к войне и участвовать в обороне страны

Германия призывает население готовиться к войне и участвовать в обороне страны, сообщает Bild. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что в случае серьёзного конфликта одной армии будет недостаточно и к обороне необходимо подключать всё общество и промышленность.