Посол России в Риме прокомментировал критику МИД РФ в адрес главы Италии

Критика официального представителя МИД России Марии Захаровой президента Италии Серджо Маттареллы является защитой от ничем не спровоцированных нападок Италии на Россию, заявил вызванный в МИД Италии посол России в Риме Алексей Парамонов 15 марта на пресс-конференции.